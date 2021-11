Hochfilzen: Nebel, grau. Das Rofan am Achensee: grau. Uderns im Zillertal: grau. Aber auf der Ehrwalder Alm, die von der Kamera beobachtet wird und im ORF-Wetterpanorama zu sehen ist, war auf einem Wanderweg ein Mann zu erkennen, der sich offensichtlich nicht entscheiden konnte, was er jetzt tun sollte.

Er stand da und schaute nach links, nach rechts, dann in den Himmel, dann nach unten. Er hatte Ähnlichkeiten mit Sebastian Kurz, aber er zupfte nicht an der Krawatte, also wird man sich getäuscht haben.

Apropos täuschen: Meinen die das wirklich bei „6 aus 45“, wenn sie sagen: „Ich hoffe, Sie haben die 38 angekreuzt“ und „Ich drücke Ihnen fest die Daumen“? MIR? Die kennen mich ja gar nicht! Und wenn der Unsympathler gegenüber auch Lotto gespielt hat: Drücken sie vielleicht auch ihm die Daumen? Nein, das wäre nicht in Ordnung.