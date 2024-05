Eigentlich verbringt man sehr, sehr viele Abende mit etwas, das man gar nicht mal so gerne tut. Zumindest nicht so, dass man sich absonderlich darauf freut: Wenn man ehrlich überlegt, wann das letzte Mal Vorfreude auf eine bestimmte TV-Sendung herrschte, kommt man ordentlich ins Zweifeln an der Lebensgestaltung.

Die Wahldebatten? Die x-te Naturdoku, der x-te Krimi mit dem ewig gleichen Personal, die Drittverwertung von Hollywood, die Schlager- oder Weihnachtsshows?

Da muss man schon sehr großmütig sein, wenn man sich für irgendwas davon ehrlich begeistert.