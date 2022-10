Eine der interessantesten Fragen in der Philosophie lautet: Hat der Mensch mehr mit einer Banane gemeinsam oder mit dem Vogel? Im ZDF wurden Albatrosse mit zwei Meter Flügelspannweite beobachtet – in der früheren ORF-Sendung „Bingo“ übrigens als „Vogerl“ bezeichnet. Albatrosse leben in festen Beziehungen, streng monogam, obwohl sie meist unkontrolliert auf hoher See Fische jagen. Alle ein, zwei Jahre treffen die Ehepartner einander auf ihrer Heimatinsel, Begrüßung und so weiter, dann kümmern sie sich gemeinsam ums Ei. Es gibt immer nur ein Küken, das erst nach neun Monaten flugfähig ist. Man sah Eltern – etwa 30 Jahre alt –, die 1.000 km fliegen, um Nahrung fürs Kind herbeizuschaffen. Die reicht nur für eine Mahlzeit. Verlässt der Jungvogel das Nest, verabschieden sich die erschöpften Eltern voneinander.

Alles Banane.