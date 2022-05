Auf 3sat wurde plädiert, unseren Erinnerungsmüll zu entsorgen. Obwohl wir alles bewahren möchten, denn so ist der Mensch programmiert. Aber nur an das wirklich Wichtige sollen wir uns erinnern und den Rest aus dem Gedächtnis löschen wie eMails aus dem Computer. Vergangenes ist eine Fessel, so hieß es. Demnach befreit das Vergessen von alten Schmerzen und Enttäuschungen, und danach sieht man sozusagen nicht nur einzelne Bäume, sondern den ganzen schönen Wald. Wer vergisst, kann sich mit Neuem besser auseinandersetzen.

Löschen also. Und Neustart.

Am nächsten Morgen hat man den Fernsehapparat eingeschaltet, und gleich die erste Information, die es gab, nahm freigewordenen Platz ein, der Wald tat sich auf:

80 Prozent der Frauen kennen ihre tatsächliche BH-Größe nicht.