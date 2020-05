Geheimwaffen

Die Fitnessstudios dürfen noch nicht aufsperren, dabei wäre das so wichtig, weil laut einer Studie dieses Hobby die Männer attraktiv macht. Es wirkt angeblich besser auf Frauen als Günthers Hobby, das er auf RTL vorstellte. Er sammelt Bierdeckel: „Ich habe zweiundzwanzigtausendzweihundertzweiundfünfzig, darauf bin ich stolz, und ich hoffe, dass meine zukünftige Frau stolz darauf sein wird.“

Es ist auch deshalb wichtig, dass Fitnessstudios aufsperren, weil – tägliche Freude bei der TV-Werbung – Menschen mit Inkontinenz dann Hanteltraining machen können. Viele Menschen mit Inkontinenz wollen nämlich Hanteltraining machen. Nur Menschen mit Inkontinenz, die Fallschirmspringen wollen, sind häufiger. „Mal schauen, was meine Inkontinenz dazu sagt.“ Nichts, denn die Frau im Fernsehen hat „eine Geheimwaffe in der Hose“. Günther hat seine Bierdeckel in 800 Ordnern. Einen Versuch wäre es wert.