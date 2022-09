RTL fragte die Zuschauer im Gewinnspiel: Wie nennt man Leute, die einander Àhnlich schauen? a) EinzelgÀnger oder b) DoppelgÀnger?

Ein HochschulabgĂ€nger mĂŒsste man sein.

Aber manchmal ist es etwas einfacher. Was lebt im Meer: a) Hai oder b) Schönen guten Tag?

Richtig ist, dass das Spiel niemanden ausschließen will. Falsch ist, dass alle, die b) sagen, ins nĂ€chste „Dschungelcamp“ eingeladen werden.

Apropos Dschungel: Florian Silbereisen geht mittlerweile gern in die Berge. Es könnte damit zusammenhÀngen, dass seine Nasenscheidewand nicht mehr so in Form ist. Das hat er in einer ARD-Sendung verraten. Deshalb sei er nur noch in der Lage, bis zehn Meter zu tauchen. Die Berge sind nicht so tief. Murmeltiere warnen einander vor Gefahren mit einem lauten Pfiff.