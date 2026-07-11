Gefahr am See

Fernsehtechnisch hat eine interessante Zeit begonnen: die Ferienzeit. Und die zeichnet sich durch die originelle Zusammenstellung von Fundstücken aus den Senderarchiven aus.

Denn einerseits gibt es allerhand nette Inspiration für den Heimaturlaub: Bei Servus TV heißt es am Sonntag „Ostrowski macht Urlaub“ – es geht nach Jesolo, also eh quasi Österreich –, „Universum“ zeigt ab kommender Woche die Sommerreihe „Wunderwelt der Alpen“ und bei ORF III darf am Mittwoch der Seewinkel bewundert werden.

Aber gleichzeitig zweifelt man ein wenig, ob diese idyllischen Orte wirklich sicher sind. Denn auf ORF 1 wird am Dienstag ein „Sommernachtsmord“ in den Tiroler Bergen begangen. Und das „Seeland“ in der ARD entpuppt sich als „Ein Krimi vom Bodensee“ (heute, 22.05 Uhr). Am beunruhigendsten ist aber, was im Hauptabendprogramm von ORF 2 enthüllt wird: „Die Starnacht am Wörthersee“.