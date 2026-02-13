Oberbucher schaut fern

Gaude am Ball

Der Opernball inspirierte den Bundespräsidenten zu einem interessanten Vergleich.
Nina Oberbucher

Nina Oberbucher

13.02.2026, 19:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-222573096

Daumen drücken hieß es am Donnerstag vor dem Fernseher. Zum einen für die Athletinnen und Athleten bei Olympia (insgesamt vier Medaillen sind es an diesem Wettkampftag geworden). Und zum anderen für all jene, die vor den Schirmen den Opernball verfolgten.

Opernball 2026 zum Nachlesen: Tränen, Tanz und Trostschokolade

Zwischen mehr oder weniger gehaltvollen Interviews mit mehr oder weniger bekannten Gästen stachen besonders die Worte des Bundespräsidenten hervor: Er fühlte sich am großen Festabend nämlich an den Feuerwehrball im steirischen Mürzsteg erinnert, den er mit seiner Frau besucht hatte: „Es ist doch ähnlich. Die Leute kommen, haben eine Gaude, unterhalten sich.“

"Ich habe ein bissl g’weint": Der Opernball 2026 im ORF

Nun ist es also von höchster Stelle bestätigt: Das Geld für die teuren Opernballtickets kann man sich sparen. Vielleicht schwenkt ja auch der ORF mit der Live-Übertragung künftig ins Mürztal um.

kurier.at  | 

Kommentare