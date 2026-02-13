Gaude am Ball

Daumen drücken hieß es am Donnerstag vor dem Fernseher. Zum einen für die Athletinnen und Athleten bei Olympia (insgesamt vier Medaillen sind es an diesem Wettkampftag geworden). Und zum anderen für all jene, die vor den Schirmen den Opernball verfolgten.

Zwischen mehr oder weniger gehaltvollen Interviews mit mehr oder weniger bekannten Gästen stachen besonders die Worte des Bundespräsidenten hervor: Er fühlte sich am großen Festabend nämlich an den Feuerwehrball im steirischen Mürzsteg erinnert, den er mit seiner Frau besucht hatte: „Es ist doch ähnlich. Die Leute kommen, haben eine Gaude, unterhalten sich.“