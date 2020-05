Gartenwünsche

RTL berichtete von einer Schauspielerin, angeblich hatte sie Filmrollen in Indien, die in Düsseldorf ein Haus kaufen möchte. Man zeigte ihr eines mit Marmorboden, mit Indoor-Pool, und 320 Quadratmeter Wohnfläche. Sie war wenig begeistert. Und der Garten, 800 Quadratmeter – unmöglich, sagte sie, viel zu klein, denn im Garten will sie ... tanzen. Es ist wieder an der Zeit, über eine Reichensteuer nachzudenken. Über eine sehr hohe.

Bei denen, die sich mit einem kleinen Garten begnügen, sind heuer Saatkartoffel sehr gefragt. Die Menschen bauen selbst an. Auch ausgefallene Wünsche werden geäußert. Das hängt wahrscheinlich mit jenem Hobbygärtner zusammen, der im ORF erklärte, er habe Rosen und entlang des Zauns ... Langusten.

Die brauchen zwar viel mehr Wasser als Liguster.

Aber sie riechen herrlich nach Urlaub am Meer.