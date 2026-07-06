Eine kleine TV-WM-Bilanz: Uhh und Ahh in den USA

Die WM ist für uns vorbei. Österreich sorgt nur noch mit dem Hydration-Break-Song „Hey Baby“ von DJ Ötzi für „Uhhs“ und „Ahhs“ in den Stadien. Zeit für eine kleine TV-Bilanz.

Für den ORF ist eingetreten, was die Auslosung befürchten ließ: Man hatte zwar, no na, zwei Mal Rekordquoten zu früher Stunde gegen Jordanien und Algerien, die beiden Kracher mit weit mehr als zwei Millionen Zuseherinnen und Zusehern hatte aber ServusTV. Und nun, wo man das Recht auf alle weiteren Spiele des ÖFB-Teams hätte, sind unsere WM-Helden bereits auf Urlaub.

Insgesamt sorgt das Wechselspiel des Sender-Tandems für angenehme Abwechslung. Jan Åge Fjørtoft und Steffen Freund sind unbestritten das irrwitzige Kult-Duo, aber Regeneration mit Jasmin Eder, Viktoria Schnaderbeck, Herbert Prohaska, Andreas Ivanschitz und Peter Stöger tut auch gut.

Die ORF-Kommentatoren verzetteln sich zum Teil an Nebenschauplätzen. So fragte Oliver Polzer: „Wie hast du früher deine Elfer geschossen?“ - Roman Mählich: „Immer ins Kreuzeck!“ - Polzer brauchte dann sogar Hilfe vom ORF-Archiv, um Mählichs Schmäh auf die Schliche zu kommen. Daniel Warmuth und Michael Liendl sind da wiederum seriöser unterwegs. Wobei Mählich oft gutes Auge bei Schiedsrichterentscheidungen beweist. Auf Emotionalität und Lautstärke setzen Thomas König und Anna-Theresa Lallitsch, letztere schlägt sich in der Männerdomäne gut.

Die ServusTV-Kommentatoren Michael Wanits, Philipp Krummholz und Kevin Piticev bilden ein homogenes Trio - mit Florian Klein und Martin Harnik als kompetenten Ko-Kommentatoren. Meistens kommen sie unaufgeregt daher - außer bei der dramatischen Nachspielzeit beim Match gegen Algerien, als ServusTV extra fürs Replay einen Live-Kommentar anfertigte.