Freies Fernsehen

Es war ein schönes Fernsehjahr: Seit bald zwölf Monaten bin ich aus der Werbezielgruppe (12 bis 49 Jahre) herausgefallen und muss also quasi nicht mehr fernsehen. Beziehungsweise es ist wurscht, was ich schau: Ich bin für die Quote dort, wo sie wichtig ist (also Werbegeld bringt), uninteressant. Man sorgt quasi nicht mehr mit dafür, dass die Sender bestehen bleiben.