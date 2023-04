Fortsetzung folgt?

Erinnern Sie sich noch an „Die Passion“, als deutsche Promis im Vorjahr auf RTL die Ostergeschichte neu interpretierten? Heuer fiel die Neuauflage aus – erst kommendes Jahr soll es weitergehen. Vielleicht erleidet die Show aber dasselbe Schicksal wie die geplante Fortsetzung des Kino-Gemetzels „Die Passion Christi“. Eine solche kündigt Mel Gibson seit 2016 an. Dieses Jahr soll es aber sicher, sicher ernst werden mit den Dreharbeiten für die Auferstehung.

Vielleicht ist es so, dass man manche Dinge gar nicht in Bewegtbild zeigen sollte. „Aktuell nach eins“ wagte sich nun nach 15 Jahren mit einer Kamera in den Keller jenes Hauses, in dem der Fall Fritzl spielte. Eine Holzdecke und ein Sicherungskasten stammen noch aus jener Zeit – sonst ist alles weg. Was gut ist. Grüne Beleuchtung sollte für etwas Mystery-Stimmung sorgen. Im Nachmittagsprogramm war diese seltsame „Akte X“-Inszenierung gut aufgehoben.