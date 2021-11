Feuer, Wasser, Wind

Hat man eine Playstation 5 ergattert, kann man sich von der Spielekonsole laut vorlesen lassen, wie man lauter dreht und das Bild heller macht. Ausgerechnet diese Playstation-Stimme ist nicht in der Lage, „Playstation“ zu sagen. Sie sagt: Blaiiistaiiischn. Als würde der französische Präsident seinen Namen „Macrau“ aussprechen. Hat er nie. Wurde in der „ZiB“ monatelang gemacht. Aber man hat gelernt. Macron. Der ORF ist nicht stur. Puls 24 ist stur. Jener Reporter, der Probleme haben tut, macht unbeirrt seit der letzten „Tut“-Kolumne weiter. Zum Brand am Schneeberg meldete er: 1.) Das Feuer tut an mehreren Stellen brennen. 2.) Der Wind tut Glutnester verteilen. 3.) Die Feuerwehr tut löschen. 4.) Helikopter tun Wasser fassen ...

Von ihm lässt man sich gern erklären, dass die Wurzeln, also die Wurzeln, ja, die Wurzeln, die sind immer „unten an den Bäumen“.