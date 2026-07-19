Fenstertrick

Jetzt ist er also da – der Tag, an dem auch jene, die normalerweise lieber das Bücherregal nach Farben sortieren oder die Fenster putzen würden, Fußball schauen. Weil, zugegeben, so ein WM-Finale ist natürlich nicht unspannend.

Für ein optimales Seherlebnis braucht es jedoch die richtige Vorbereitung. Manche werden jetzt vielleicht an Snacks denken. Oder an das Studium der Wettquoten. Beides nicht verkehrt. Viel wichtiger ist aber etwas ganz anderes. Nämlich, dass alle Fenster fest verschlossen sind. Denn Fußballgroßereignisse aus der Vergangenheit haben es gezeigt: Es gibt nichts Schlimmeres als den Jubelschrei vom Nachbarn gegenüber, dessen Fernseher natürlich eine ganze Minute schneller ist als der eigene Live-Stream. Am besten also erst nach dem Schlusspfiff wieder lüften. Und wer dann noch motiviert ist, kann bei der Gelegenheit ja auch gleich mal über die Fensterscheiben wischen.