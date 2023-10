Extratrocken

Früher war alles besser. In Zeiten von Krieg, Klimakrise und Teuerung klopfte Hanno Settele diese alte Stammtischweisheit in „Dok 1“ auf ihren Wahrheitsgehalt ab. Gleich beim Antreten bei der Grande Dame (auch so ein altes Wort) des österreichischen Journalismus, Anneliese Rohrer, kam es zum Elchtest. Settele erreichte offenbar etwas zu spät das altehrwürdige Südbahnhotel. Rohrer wartete an der Rezeption. „Höre ich ein bissl einen Ärger?“, fragte Settele verschämt. Rohrer antwortete extradry: „Sie hören gut.“ Ausreden ließ sie keine gelten. „Aber bitte, das ist eine Frage des Anstands.“ Was das Benehmen anlangt, sei es früher tatsächlich besser gewesen, meinte sie. Auch die Politik sei zunehmend von PR statt von Kompetenz geprägt.

Was macht man in so einer Situation? Man geht auf einen Negroni mit Herbert Prohaska. Der fand früher nicht alles besser, aber: „Einfacher, sympathischer, familiärer.“