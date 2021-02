Kann schon sein, dass man sich einbildet: Jaja, das ist das Salz auf dem i. Aber das ist ein schwerer Irrtum, es ist nicht alles Holz, was glänzt.

Zum Beispiel der Knoten. Früher wurde er maximal durchtrennt, falls ein schwieriges Problem mit einem Schlag gelöst werden konnte. Jetzt platzt er ständig, wo bisher der Knopf aufging. In jeder zweiten Sportsendung platzt so ein Knoten, und da kann einem schon der Kragen in der Pfanne verrückt werden. Auch im Wirtschaftsteil deutscher TV-Stationen wird diskutiert: Platzt nach dem drohenden Abverkauf beim DAX jetzt der Knoten?

Sprache entwickelt sich offensichtlich schneller als Menschen. Eine Südtiroler Zeitung hat, als Vorreiter, über den Stürmer M. vom Kalterer SV berichtet: Bei ihm ist nach 628 torlosen Minuten der Knoten ––– explodiert.

Wohin wird das führen? Der Zwirn ist schon voll.