Ex- und Neo-Experten

Der Zufall wollte es, dass mir in den vergangenen Tagen einige prominente Journalisten über den Weg liefen, die ein wenig aus dem Rampenlicht gerückt sind – der Ex-ORF-Kriegsreporter Fritz Orter war einer davon.

Paul Lendvai, der am Sonntag seinen Abschied vom „Europastudio“ nahm, bin ich persönlich nie begegnet. Sein Abschied strich aber doch hervor, dass wir gerade einen Generationswechsel in der Riege der Experten, die uns die Welt erklären, erleben. Die Kontinuität der Medienlandschaft, die den Status von vielen „Talking Heads“ im Fernsehen begründete, ist nicht mehr gegeben, was nicht nur schlecht ist, wenn auch neue, diverse Stimmen zu Wort kommen. Zu beobachten ist aber auch, dass Experten zunehmend interessegeleiteten Thinktanks entspringen und vor der Kamera dann jene Seriosität mimen, die sie den Lendvais und Orters dieser Welt abgeschaut haben.