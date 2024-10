Er lebt eh noch!

Es ist ja so: Wenn man gern alte, gute Filme sieht, muss man drauf warten, dass jemand, der in diesem Film spielt, stirbt. Wenn man jetzt zum Beispiel „Manche mögen’s heiß“ sehen will, hat man diese Chance nicht mehr: Alle schon tot. Wenn man „Leoparden küsst man nicht“ mit Katharine Hepburn und Cary Grant sehen will: Auch Pech. Die sind noch toter. Als Filmklassiker-Fan ist man auf verlorenem Posten. Programm-Macher von TV-Sendern haben offenbar vergessen, dass es eine Zeit vor den 80er-Jahren gab. Und das Streaming, das hier eigentlich gut aushelfen könnte, lässt sich die paar Zufallsfunde üppig bezahlen.

Am Sonntag war aber ein guter Tag. Da lief tatsächlich „Der Clou“ mit Robert Redford im Free-TV. Aber um Gottes Willen, keine Sorge! Robert Redford – Gott schütze ihn – lebt noch. Arte erinnert sich ab und zu auch ohne Grund daran, dass es nicht nur Superheldenfilme gibt.