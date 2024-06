Der Bachmannpreis ist natürlich ein Showformat. Menschen, die das Talent haben, im stillen Kämmerlein tolle Texte zu schreiben, sitzen da plötzlich im Fernsehen – und damit in der Erwartungshaltung, dass etwas passiert, das über den tollen Text hinausgeht. Die Jury kennt sich mit tollen Texten aus – muss diese aber hier nun so performativ besprechen, dass man nicht wegnickt. Alles in allem wird hier Literatur zum Fernsehen hochgejazzt, eine eigentlich knirschende Kombination.

Und trotzdem ist man dankbar, insbesondere in Zeiten, in denen anderswo Büchersendungen auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingespart werden. Denn die meisten Bücher eignen sich nicht für die aufgeregten Debatten, die wir einander antun. Sie sind sogar das Gegenteil, nämlich Gelegenheiten, alleine in Ruhe nachzudenken. So fallen sie völlig aus der öffentlichen Diskussion. Ein Jammer.