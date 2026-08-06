Durcheinander

Wenn man dieser Tage den Fernseher einschaltet, kommt nicht unbedingt Freudenstimmung auf. In den Nachrichten wird von Extremtemperaturen, Dürren und Waldbränden berichtet. Und die Ablenkungskräfte des Sommer-Programms sind enden wollend: hier die Wiederholung eines Landkrimis, dort eine semilustige Quizshow.

Doch nun wurde eine Meldung publik, die wieder Optimismus aufkeimen lässt. Endlich, nach langen Jahren des sehnsüchtigen Wartens, wird uns ein kulturelles Highlight der Sonderklasse neuen Lebensmut schenken. Denn Anfang 2027 wird bei Amazon Prime Video die Serien-Neuauflage von „Baywatch“ zu sehen sein.

Die Jubelschreie sind beim Schreiben dieser Zeilen bereits förmlich zu hören, Streamingrekorde werden gebrochen ... Oder hat das hitzegeplagte Hirn da vielleicht etwas durcheinandergebracht?