Dreilagig, mindestens

Das ist heuer eine gute Gelegenheit. Denn so sehr entspannend ist der Urlaub diesmal nicht unbedingt, und da kann man die Gelegenheit wahrnehmen, sich nach einem wunderbaren Quartier für 2022 umzuschauen. Und wie merkt man auf einen Griff, ob es sich um ein Hotel handelt, in dem man sich dann sehr wohl fühlen wird? Die Wahrheit finden wir, wie so oft, auf dem WC.

Den Tipp gab es im ORF: Einfach in ein Hotel, grüßen, sich so benehmen, als würde man hier immer schon wohnen; und das Klo aufsuchen. Es geht ums Papier. Ist es weich und mehrlagig – mindestens drei Lagen! –, so ist man in guten Händen (gewissermaßen), und man kann nächstes Jahr ausführlich ... genießen. Die Klopapierqualität beweist, ob der Hotelier seine Gäste schätzt oder nur aufs Geld schaut. Der Tipp kam von einem professionellen Hotel-Tester. Wer ihm zuhörte, war ganz aus dem Häusl.