Grüner Drehwurm

Klar ist: Die Grünen werden zwar nicht mehr in der Regierung vertreten sein, dafür aber bei „Dancing Stars“ – mit Ex-Parteichefin Eva Glawischnig, der die Dauerrotation in Talkshows offenbar noch zu wenig Drehwurm verursacht.

Während die Republik den Atem anhält, weil bei „Dancing Stars – Das Casting“ zwei neue Profitänzer gesucht werden, wurde (mit größerem Aufsehen) die zweite Tranche an Promis veröffentlicht, die ab März 2025 in der Hauptshow das Tanzbein schwingen werden.

Einen Tanzschritt näher in Richtung Ballroom bewegte sich indes Werner Kogler, der in der „ZiB 2“ sagte, er werde nicht mehr für den grünen Parteivorsitz kandidieren. Der ORF sollte dann mehr Sendezeit fürs Tanzen einplanen. Denn, wie Armin Wolf scherzte, Kogler würde „notfalls eine ganze ZiB2-Sonderausgabe“ mit seinen Ausführungen über das, was seiner Meinung nach gelungen sei, füllen.

Es müsse doch auch etwas schiefgegangen sein, wenn man nicht mehr in der Regierung sitze.

„Wir waren so durchsetzungsstark!“, antwortete Kogler.

So viel Selbstbewusstsein würde auch einen Balázs Ekker verblüffen.