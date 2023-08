ORF für wirklich alle?

ORF1 punktet derzeit mit hochqualitativen Dokus – auch fremdproduzierten. Darunter fällt der Film „Unter dem Tellerrand – Die Erde ist (k)eine Scheibe“, der am Mittwoch gezeigt wurde. Dort kommen ausführlich „Flat Earther“ aus den USA zu Wort. Einer ist überzeugt davon, dass sich die Scheibenwelt unter einer riesigen Glasglocke befinde, darüber kreise eine künstliche Sonne. Ob es Wissenschafter unter den Flachscheiblern gebe, fragt seine Mutter. Der Mann verneint. Und hat auch dafür eine Erklärung: „Wenn man einen gewissen Grad an Bildung erreicht, gehört man dem System.“ Nun wird der Film auch ironisch gebrochen, hin und wieder sprechen Experten. Dennoch fragt man sich, wie diese oft ungebremst daherkommenden Thesen auf ein großes Hauptabendpublikum wirken, wo manche vielleicht nur kurz vorbeizappen. Oder will der angekündigte „ORF für alle“ tatsächlich alle hereinholen?