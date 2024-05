Die Madonna vom ESC

„In den Fetzn werd i mei Lebtog nimmer einipassn“, hat Tom Neuwirth am Dienstag in ORF1 gestanden. Muss er auch nicht, das goldene Kleid, in dem er als Conchita Wurst vor genau zehn Jahren den Song Contest gewonnen hat, steht in einem Museum. Mit zwei Conchita-Wurst-Interviews hat man des Sieges gedacht: eins aus 2015 und ein aktuelles, in dem Andi Knoll trotz anders lautendem Titel eigentlich Tom Neuwirth befragte.