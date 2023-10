Die Pushmeldung, die Samstagmittag am Smartphone erschien, wurde zwar akustisch durch den österreichweiten Sirenentest unterstrichen, dennoch war das, was da zu lesen war, noch im Rahmen dessen, was man seit Jahrzehnten „Nahostkonflikt“ nennt. „Raketenangriffe auf Israel “ ... „Wir sind im Krieg“, sagt Netanjahu.

Wirklich erfassen konnte man die ZĂ€sur erst durch die Bilder, die am Abend in den Sondersendungen liefen. Junge PalĂ€stinenser ĂŒberwinden den Grenzzaun, morden, zerstören, entfĂŒhren. Karim El-Gawhary sprach im „ZiB“-Studio ĂŒber die Macht der Bilder. FĂŒr die Hamas-Leute, die nach Israel stĂŒrmten, seien „die Kameras, die sie mitgebracht haben, möglicherweise wichtiger gewesen als die Waffen“.

Gerade dann braucht es Reporter, die einordnen. Tim Cupal war auch in Wien, von der Eskalation ĂŒberrumpelt. Zwei Stunden spĂ€ter saß er schon im Flugzeug nach Israel.

➀ Informieren Sie sich ĂŒber die aktuellen Entwicklungen in Israel in unserem Live-Ticker