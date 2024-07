Die Kugel rollt

Da hat sich Hollywood vergangenes Jahr beflissen auf die Schultern geklopft, als ein Film über eine Puppe alle Rekorde brach. Dabei haben die das abendfüllende Plündern der Spielkiste nicht erfunden. Da war nämlich das Privatfernsehen schneller. Auf RTL gab es schon den Domino-Day, da hat es sich Barbie noch in ihrem Traumhaus gemütlich gemacht. Auch aus Klemmbausteinen kann man eine Show machen – sogar eine mehrteilige: In „Lego Masters“ wird regelmäßig ein Team gesucht, das die originellsten Gebilde aus Lego bauen kann. Und am Freitag steht auf Sat1 nicht zum ersten Mal die „Murmelmania“ am Programm. Nur die „Pfitschigogerl-Olympics“ fehlen noch.

Nun, wenn das Gehirn vor Hitze käst, schwinden die Ansprüche eh. Da kann man schon einmal einer Kugel beim Rollen zuschauen. Und da sind sogar mehr Kugeln als bei der Fußball-EM.