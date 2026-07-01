Es lief für Deutschland eigentlich nach Hollywood-Drehbuch, um Österreichs Last-Minute-Krimi gegen Algerien noch zu toppen: Ein aberkannter Treffer, Gegen einen Underdog ins Elferschießen. Zwei Elfer vergeben, dann das Comeback! Manuel Neuer hält spektakulär. Nun würde die deutsche Mannschaft ihre Unbesiegbarkeit vom Elferpunkt beweisen und doch noch aufsteigen. Aber das geschah nicht.

ZDF-Kommentator Oliver Schmidt schien lange Zeit guten Mutes, bis der letzte Elfer von Paraguay im Netz zappelte. Dann war sein Urteil niederschmetternd: „Es ist auf nichts mehr Verlass. Keine Turniermannschaft mehr. Das ist die Realität.“

Im Sportstudio war die Luft zum Schneiden. Man stritt fast darüber, ob man so kurz danach die Zukunftsfrage stellen dürfe. Coach Julian Nagelsmann wurde sie am Spielfeld gestellt. Schmallippigkeit, Dünnhäutigkeit, mangelnde Demut attestierte man ihm danach. Experte Per Mertesacker brachte es auf den Punkt: „Das Interview zeigt, dass wir verdient ausgeschieden sind.“