Der schöne Friedhof

Es gibt die Kategorie Menschen, die gerne ORF-Landkrimis schauen. Und es gibt die Kategorie Menschen, die nicht gerne ORF-Landkrimis schauen. Und dann gibt es noch diese eine, eher kleine Kategorie: Das sind die Bewohner der Ortschaften, in denen solche Landkrimis gedreht werden. Für die OÖ-Folge „Zu neuen Ufern“ heute Abend sind das Einwohnerinnen und Einwohner aus Bad Leonfelden und Helfenberg. Die suchen die Fernsehbilder nach bekannten Orten (da, am Ausgang vom Wirtshaus, da steht man gern nach der Kirche beim Tratschen) und nach bekannten Gesichtern (Gut gemacht, Dominik!) ab. Eine wichtige Rolle spielt der Friedhof von Helfenberg. Der ist auch sehr schön. Wenn man im Mühlviertel einen schönen Friedhof braucht, dann ist Helfenberg der Place To Be. Der ORF zahlt übrigens keine Tantiemen für den „Statistenauftritt“ von dort ruhenden Angehörigen. Sehr knausrig.