Der kleine Reset

Wenn man könnte, würde man die Toten zurückholen, oder versuchen, in die Vergangenheit zu reisen, um sie zu retten? Die Frage wurde in der Science-Fiction schon ordentlich durchmassiert, aber wenn man sie sich nochmal vor Augen führt, brennt sie immer noch.

In der echten Welt nähern wir uns in kleinen Schritten dem Moment an, an dem wir uns ähnliche Fragen wirklich stellen müssen. Schon jetzt wird damit geliebäugelt, so viele Aufnahmen geliebter Menschen wie möglich in die Künstliche Intelligenz zu füttern – um diese zur Verstorbenen-Darstellerin zu machen, mit der man so reden kann, als wäre es der oder die Verblichene. Es klingt nach einem Abgrund, in den man nicht fallen möchte – und dennoch verlockend.