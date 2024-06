Das Positive sehen

Deutschland hat derzeit einiges zu verdauen. Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte deshalb am Montag Präsenz. In Gummistiefeln besuchte er das oberbayerische Flutgebiet. Die ernste Miene war auch bei Reporterfragen zur Messerattacke von Mannheim mehr als angebracht.

Am Abend ein vermeintlicher Fühl-Gut-Termin in Nürnberg. Dort bereitete sich Deutschland gegen die Ukraine auf die EURO vor. Aber nicht nur das torlose Abschneiden lag etwas im Magen, die deutschen Kicker haben derzeit an Fragestellungen einer ARD-Doku zu kauen. Gut, dass Scholz nach dem 0:0 die Kabine der deutschen Elf aufsuchte. Trainer Nagelsmann konnte daher berichten: „Er hat uns ein gutes Gefühl gegeben.“

ARD-Moderator Alexander Bommes fragte dann noch Analytiker Bastian Schweinsteiger nach dem Besten des Tages und erinnerte – etwas indiskret – an die kleinen positiven Dinge des Lebens: „Die zwei Wurstsemmeln?“