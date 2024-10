Da wird echt alles träge

Es gibt einige Konstanten im Reality-TV. Das Ziel ist immer, dass Beteiligte möglichst dramatische Einblicke in ihr Seelenleben geben und dass sich möglichst bald möglichst viele in die Haare kriegen. Das ist auch bei „Promi Big Brother“ auf Sat1 nicht anders. „Big Brother“ ist ja die Urmutter der Containershows. Die ist schuld, dass es zum Beispiel ein Dschungelcamp überhaupt gibt. Das Kuriose ist nun, dass es bei der aktuellen Ausgabe des „Promi Big Brother“ wiederum so wirkt, als könnte es „Promi Big Brother“ ohne Dschungelcamp nicht geben. Denn ungefähr die Hälfte der Kandidaten kennt man von der Ekelprüfung.

Apropos Ekel: Noch eine Konstante im Reality-Fernsehen ist die Verdauung. Träge Verdauung, um genau zu sein. Komisch, dass sich das nie auf die Werbung auswirkt. Nirgendwo sonst findet man so wertvolles Konstipations-Umfeld wie hier.