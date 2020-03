Corona im Fernseh-Studio

Das Schönste am Fernsehen: Zwischen Virus und eigenem Heim liegen mehrere hundert Kilometer Kabel, Satellitensignale und verschlüsselte Übertragungen.

Kritisch wird es nur, wenn man selbst ein Studio betritt: Was machen, wenn der Hartberger Bus-Tourist, der bei „Im Zentrum“ hinter einem sitzt, einem ins Genick niest? Der ORF hat hier – siehe oben – einen konsequenten Plan: Publikum wird ausgedünnt oder ganz ausgeladen. Sogar die „Millionenshow“, die in Köln gedreht wird und dort nur den weit lockereren deutschen Corona-Auflagen entsprechen muss, wird besuchermäßig auf unter 100 abgeschlankt. Puls 4 glaubt offenbar, dass jeder Klatscher lebensnotwendig ist und pfeift bei „ Masked Singer“ in Köln auf eine Beschränkung à l’autrichienne. Bei Servus TV verzichtet man beim „Talk im Hangar“ prinzipiell auf Publikum. Ist mir noch nie aufgefallen, ich gebe es zu.