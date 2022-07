Seit dem Wochenende gibt es noch eine Frage, die der Klärung bedarf: Was ist ein „Cornetto im Pyjama“? In der Florian Silbereisen-Show sang die Tirolerin Hannah, dass sie so etwas haben will. Sie war bei ihrem Auftritt von gut 20 Bäumen umringt, und dass Pflanzen bei derartigen Musiksendungen als Dekoration eingesetzt werden, wurde oft kritisiert. Einmal kollabierten mehrere bei dem Lied „Komm Tannenzapfenzupfen in den Wald“.

Wollte Hannah mitteilen, dass sie sich im Urlaub auf ein Eis freut, gleich nach dem Aufstehen? Auf ein Croissant? Allerdings geht der Text so: „Ich will Amore in Italia / und ein Cornetto im Pyjama / und heiße Nächte in Venezia ...“ Die Bäume im Saal waren die Ersten, die verstanden. Die Blätter wurden rot, ein alter Philodendron daheim vorm Fernsehapparat schaltete auf ORF 3 um. Unter Umständen kann es sich bei Cornetto um ein Rohr handeln. Im Pyjama.