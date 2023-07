Es ist in einem Land, in dem man zwar hÀufig Menschen in engen Radlerleiberln durch die Landschaft brettern sieht, denen aber dann gern hinterherschimpft (wenn man gerade nicht radelt, sondern in einem Auto sitzt), nicht selbstverstÀndlich, zu ermessen, welche Bedeutung der Etappensieg von Felix Gall bei der Tour de France hat.

Man könnte die Historie bemĂŒhen, man könnte den großen Abstand zum Mann im Gelben Trikot bei der Königsetappe erwĂ€hnen, den viermal so großen Abstand zum Tourdominator der letzten Jahre. Aber so richtig sehen konnte man es beim Siegerinterview auf Eurosport. ZunĂ€chst sagte Gall, er finde keine Worte, es sei „unglaublich“. Als der Interviewer daher fragte, ob er nun körperlich und geistig leer sei, lief der Osttiroler auch im Auf-Englisch-kluge-Antworten-Geben zur Höchstform auf.

Teamkollege Ben O’Connor stĂŒrmte herein, herzte ihn und sagte das einzig Richtige: „Du bist ein Champion.“