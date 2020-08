Der Sender Vox lieferte eine Hitparade der schlimmsten Versuche, Englisch zu sprechen, aber es konnte nicht mehr ausgeforscht werden, wer zuerst gesagt hat: „My english is not the yellow from the egg but it goes.“

Immerhin kam eine junge Schauspielerin zu Wort, die es nach Hollywood zieht. Im Vorstellungsgespräch, es wurde mitgefilmt, teilte sie mit: „I’m really offen to alle Männer.“ Sie will mit ihrer „open art“ punkten.

Nobody can reach her the water.

In der Hitparade der Versuche, die lateinische Sprache zu verstehen, führt nach wie vor ein Fußballer. Das ZDF hatte über Vertragsverhandlungen berichtet. Man redete über das Wetter, auch über das Wetter redete man, als der Vereinspräsident meinte: „So, jetzt gehen wir in medias res!“ Der Fußballer antwortete: „Gern, aber Sie müssen vorfahren, denn ich weiß nicht, wo das Restaurant ist.“