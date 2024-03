Brachialwurst

Jetzt haben also wieder zwei Typen dank ihrer Sozialmedienpräsenz eine eigene Fernsehshow bekommen. „Bratwurst & Baklava“ hatte am Mittwoch auf Pro 7 Premiere – die Show ist aus einem gleichnamigen Podcast hervorgegangen, den ich zugegeben ebenso wenig kannte wie die beiden Hosts Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar.

Der eine ist Deutscher aus dem Ruhrpott, der andere laut Eigendefinition „Türkenschwabe“ – während anderswo jedes Wort Sensibilitätschecks durchlaufen muss, darf es in dieser Ecke der Mediensphäre gern auch klischeehaft zugehen. Also gab es in der Auftaktfolge einen Hammam-Besuch, der ebenso brachial ausfiel wie das anschließende Quiz, bei dem der Verlierer Stromstöße bekam. Soll sein.

Kulturelle Verständigung kann auch darin bestehen, den kleinsten gemeinsamen Humornenner zu finden. Der ist meist irgendwo am Schulhof oder am Häusl vergraben.