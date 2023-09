Bitte wieder lästern

Oliver Baier gestaltete die Rückkehr von „Was gibt es Neues?“ aus der Sommerpause marktschreierisch: „Das sind keine Classics, das ist kein Best-of ...!“

Sendungsthema war der 30. Geburtstag des berühmtesten sprechenden Fahrrads der Welt: Tom Turbo. Marktschreierisch zeigte sich die Raterunde hierzu keineswegs, alle hatten offenbar andere Kindheitsidole. Baier rügte sogar: „Nicht übers Sendungsthema lästern!“ Dabei ist gerade die Respektlosigkeit der Kabarettisten die Würze der Show.

Diese ist auch Peter Klien eigen, der danach mit „Gute Nacht Österreich“ zurückkehrte. Zu Beginn blickte er noch einmal tief ins Sommerloch. In seinem „Worst-of“ wies er per Video nach, Glawischnig und Kickl bereits vor sechs Jahren gefragt zu haben, ob da einmal ein Küsschen war. In Bestform kam der Satiriker erst in einem Beitrag aus Hallstatt. Er lockte Touristen weg von dem überlaufenen Ort – mit Freibier-Bons.