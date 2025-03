Bitte keine Kunstkrimis!

Die Auffindung von Gustav Klimts Porträt eines afrikanischen Prinzen (wir berichteten) war also wieder ein „veritabler Kunstkrimi“: Zumindest behauptete das der ORF-Kulturmontag, in dessen Beitrag ein schlampig verhüllter Bilderrahmen durch die Straßen geschleppt wurde, weil Kunstkriminelle das offenbar so machen. Der KURIER, dessen „Aktenzeichen XY“-mäßiger Aufruf 2015 zur Entdeckung des Bilds beigetragen hatte, blieb leider unerwähnt.