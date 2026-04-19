Es ist wieder Zeit, sich mit dem Urlaub zu beschäftigen. Also nicht mit dem eigenen, sondern mit dem der Schickeria. Denn dieser Tage wurde bekannt, dass die Dreharbeiten zur vierten Staffel von „The White Lotus“ angelaufen sind – der großartigen Reichensatire von Mike White. Dieses Mal geht es nach Frankreich, u. a. zu den Filmfestspielen von Cannes. Und während man sich gerade vorgestellt hat, wie ein abgehobener Schauspielstar unter Palmen liegend auf das größtmögliche Unglück trifft (nämlich sich selbst), ist eine Meldung hereingeflattert, die all das in den Schatten stellt.