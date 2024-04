Bildschirmzeit

Nirgends vergeht die Zeit so schnell wie bei der technologischen Entwicklung. Was man gestern noch für unvorstellbares Science-Fiction-Zeug gehalten hat, verwendet man heute wie selbstverständlich, siehe ChatGPT. ORF1 zeigte am Mittwoch eine Doku über „Smarte Kids? Kinder und digitale Medien“. Da hörte man alarmierende Zahlen. Etwa, dass Vorschulkinder vier bis sechs Stunden am Tag vor einem Bildschirm verbringen. Dass Kinder früher durchschnittlich mit vier Jahren das erste Mal ferngesehen haben und nun mit vier Monaten beginnen, auf Displays zu starren.

Der Film stellte Studien vor, die überprüfen, ob sich das auf das Gehirn auswirkt. Immer wieder wurde betont, dass Ergebnisse erst in Jahren vorliegen würden. Die Doku ist aus dem Jahr 2020. Ziemlich sicher sind die Zahlen mittlerweile noch alarmierender. Vielleicht gäbe es auch schon Forschungsergebnisse. Die muss man aber selbst recherchieren.