Die Kosmetikerin Frau T. hatte Sprays in verschiedenen Farben mit, als sie im ORF-Frühstücksfernsehen zu Gast war. An der orangen Farbe bestand großes Interesse, orange war der sogenannte Sexualspray: „Wenn’s nicht so ist, wie man’s gern hätte.“ Kurz sah es so aus, als beabsichtige der Moderator, die Flasche auszutrinken, Frau T. erklärte ihm, man müsse den Körper damit einsprayen.

Danach ging es um den türkisen Spray. Türkis steht für das Energiezentrum am Hals. In der Fachliteratur lässt sich nachlesen: Ist dieses Chakra blockiert, haben die Menschen z. B. Angst vor Kritik, sie nuscheln und neigen zu Lügen.

Hingegen akzeptieren die Türkisen (bzw. die türkis Benebelten) ihre Schwächen, sie haben viel Humor, lassen sich von anderen Meinungen inspirieren und verspüren den großen Wunsch, immer die Wahrheit zu sagen.

Na bitte.