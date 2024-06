Beim Redford gilt’s nicht

Dass immer wieder diskutiert wird, ob man Filme noch zeigen darf, in denen Männer mitspielen, die mit diversen Vorwürfen konfrontiert waren, ist nichts Neues. Wer ein Trinkspiel macht, in dem es immer ein Stamperl gibt, wenn ein Film mit Kevin S. oder Bill C. gegeben wird, der wird nie betrunken werden. Neuerdings arbeitet sich die Generation Z (also junge Menschen) aber an beliebten Serien ab. „Friends“ kann man nicht mehr anschauen, da spielen nur Weiße mit. Na gut.