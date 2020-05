Baumarktfernsehen

Ich hatte sie wirklich vermisst: Die Werbevideos, in denen scheinbar immer dieselbe Männerstimme die Vorzüge irgendeines Dampfstrahlers oder Schlagbohrers anpreist, gehören für mich zum Erlebnis des Baumarktbesuchs ebenso dazu wie der Geruch von Sägemehl und der Geschmack von Golatschen aus der Großbäckerei.

Da das Gesamtkunstwerk Baumarkt in unserer Kulturnation bekanntlich sehr hochgehalten wird, war auch ORF III zuletzt mit einem „Themenmontag“ zur Stelle, der sich allerdings oft in langatmigen Preis- und Angebotsvergleichen totlief. Dabei wären die Märkte wirklich einmal eine ordentliche kulturhistorische Betrachtung wert – verkaufen sie uns doch mit all den Werkzeugschränken, Malutensilien und Bohrern auch das Versprechen, eine letzte, entscheidende Zivilisationsstufe aus eigener Kraft erklimmen zu können. Schauen Sie sich nur eines dieser Werbevideos an.