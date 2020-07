Baller-bühel

Ein untrügliches Symptom einer Covid-19-Infektion: Die Menschen verlieren aus heiterem Himmel den Geschmackssinn. Das zieht weite Kreise: ORF2 geriet etwa auf den steilen Hängen Kitzbühels stilmäßig heftig ins Rutschen und ließ gemeinsam mit der ARD eine Schlagerparade vom Stapel, die nur eins bedeuten kann: Mallorca scheint für die Ballermann-Fans tatsächlich in unerreichbare Ferne gerückt zu sein. Florian Silbereisen und Co. beschallten also das Alpenpanorama, dass es eine Freude war. Die Streif krümmte sich, konnte aber weg.

Das Tourismusdebakel (Corona in Ischgl) vom Winter kann man offenbar nur durch Playback-Humtata im Sommer vergessen machen. Wenn Covid-19 nun dafür sorgt, dass wir den Ballermann in die Alpen transferieren, habe ich nur einen Wunsch: Das Fernsehen möge in Zukunft nicht mehr dabei sein.