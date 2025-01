Babypandas gegen 2025

„Das Jahr ist erst sechs Tage alt und kann sich schon wieder schleichen“, hat kürzlich ein Journalist auf X, vormals Twitter geschrieben. Dabei war das nicht einmal ein Innenpolitik-Journalist. An Tag sieben des Jahres war die „Zeit im Bild“ dementsprechend mit Unerquicklichkeiten gefüllt. Die politische Situation in Österreich, instabil wie lange nicht, mitsamt Budgetdesaster. Donald Trump überlegt, in Grönland einzumarschieren. Ahja, Inflation nicht zu vergessen.

Gefehlt hat nur der Ausbruch einer mysteriösen Krankheit in China und die eine oder andere Naturkatastrophe. Na gut, vielleicht ja heute. Am Ende gab es süße Pandababys im Schnee und es wirkte, als hätte jemand in der Redaktion flehentlich gesagt: „Bitte sucht’s noch irgendwas Liabes!“ Es hat den Anschein, als würden wir heuer noch viele Tierbabybilder brauchen.