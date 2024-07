Aus der Röhre schauen

Wir sind jetzt bei Staffel 12 von „Wir haben keine neuen Ideen mehr“: Das sage nicht ich, das sagt der TV-Kritiker, der im Zuge eines Schreibworkshops am Montag vom KI-System ChatGPT nach meinem Ebenbild (trainiert mit ein paar Kolumnen) erschaffen wurde. Aus seinen Vorschlägen hatte ich das Thema „Retro-Trend“ ausgewählt. Das System baute dazu ein Kolumnenbild und stellte sich einen TV-Kritiker sehr retro vor – mit Schnauzbart und einem Klappbrett unterm Arm aus einer Röhre blickend.

Der KI war nicht entgangen, dass Fernsehen sich oft wiederholt und stark von Nostalgie lebt. Origineller wurde die Analyse dann aber nicht, der Bot wühlt ja selbst in Vorhandenem und produziert daraus primär Mittelmaß. Eine Weile müssen Sie also noch mit meinen eigenen Gedanken vorliebnehmen. In diesem Sinne: „Prost, auf die Vergangenheit und eine kreative Zukunft“. Hat ChatGPT gesagt.