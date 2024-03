Aufgewärmt

Als Kind träumt man davon, Astronaut zu werden oder Koch oder Kulturjournalist. Was man sich aber nicht erträumen hätte lassen, ist, dass man als Erwachsener die selben Dinge im Kino und im Fernsehen sieht, die man schon als Kind serviert bekommen hat.

Alles, wirklich alles wird beizeiten aus dem Archiv gezogen, neu verfilmt und dem inzwischen nachgewachsenen Publikum neu verkauft. „Shogun“ (damals mit Richard Chamberlain!) ist jetzt eine Hochglanzserie auf Disney+, die „Nackte Kanone“ wandert von Leslie Nielsen zu Liam Neeson, was zumindest namensmäßig nah dran ist.

Von „Top Gun“, „Star Trek“, „Ghostbusters“ und all dem anderen bereits neu Verfilmten wollen wir hier gar nicht mehr reden. Als einer, der dabei gewesen ist, darf ich sagen: So gut waren die 1980er auch wieder nicht. Bitte lasst euch was Neues einfallen!