Aufatmen in Braunschlag

Wie sich die Serienrevivals des Jahres beim Publikum schlagen, ist noch diffus zu beurteilen. Bei „Scrubs“ sind erst drei Folgen online, „Malcolm mittendrin“ startet heute, „Kommissar Rex“ erst kommende Woche. Streamingdienste geizen ohnehin mit Zahlen. Und die der linearen Sender sind am Tag danach mittlerweile wenig aussagekräftig. „Braunschlag 1986“ wurde z. B. von einzelnen Medien bereits in die Nähe eines Flops gerückt.

Die zunächst von ORF gemeldete Durchschnittsreichweite von 415.000 sah tatsächlich nicht berühmt aus. Nach endgültiger Gewichtung liegt Teil 1 vom 20. März nun aber bei im Schnitt 530.000 Seherinnen und Sehern und einem Marktanteil von 21 Prozent. Hinzu kommt die Streamingauswertung: Nach zweieinhalb Wochen liegt man hier bei 114.000 Views für Folge 1, im Schnitt pro Folge (auf ORF ON sind es fünf Folgen) bei 82.000.

Gerri Tschach und Richie Pfeisinger dürfen also aufatmen.