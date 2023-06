„Macht doch lieber was Neues“, forderte Kollege Leyrer an dieser Stelle. Währenddessen rollt die Nostalgiewelle munter weiter. Bei RTL kann man ja wieder „Der Preis ist heiß“ schauen. Der knapp an der Satire gebaute Konsum-Crashkurs für Ossis und Wessis läuft seit 2022 nicht wie früher am Vormittag, sondern sogar zur besten Sendezeit.

„Schlüpfen Sie in Petticoat und Lederjacke und machen Sie einen auf retro!“ ruft der Preisansager, als er einen Preis ansagt. Davor wurde Moderator Harry Wijnvoord lautstark bejubelt. Wijnvoord kommentierte: „Das macht meine Frau nicht, wenn ich nach Hause komm’.“ Man bekommt also alte 90er-Jahre-Witze, aber nun mit ... ja, mit was denn? Zum Beispiel mit begleitendem Liveticker auf augsburger-allgemeine.de: „20:26: Mara geht mit einem Thermomix nach Hause / 20:45: Keiner gewinnt ein Auto. ...“ – Am 5. Juli läuft die vorerst letzte Ausgabe. Und dann bitte wirklich was Neues!