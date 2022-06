Auf Reisen

Es wird wieder gereist. In Lignano waren zu Pfingsten besonders viele lustige Österreicher unterwegs. Der „ZiB“ verriet eine junge Kärntnerin ihren Plan: „Ein Wochenende saufen ohne Ende.“

Ein Landsmann wunderte sich über die Preise: „Gestern haben wir Fisch gegessen, der hat 150 Euro gekostet. Also ziemlich teuer ... aber es waren drei Flaschen Wein dabei.“ Inzwischen schreitet ein Wiener auf Bali das gebuchte Appartement ab, weil er vermutet, dass es nicht – wie im Prospekt angegeben – 300 m2 groß ist. Sondern nur 289,42.

Und in Indien, das war leider (noch) nicht im TV, bestieg ein Deutscher ein Taxi – eine Autorikscha, ein Tuk Tuk. Der Lenker kurvte derart rasant durch die Gassen, dass der Fahrgast flehte: „Bitte etwas langsamer!“ Da drehte sich der Tuk Tuk-Fahrer um, lächelnd: „Don’t worry, only the body will die“ (stirbt ja eh nur der Körper).